На заседании глав МИД ЕС обсудят дело об отравлении Сергея Скрипаля

Новости Бельгии. Дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля обсудят 19 марта главы МИД стран Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бельгии. Дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля обсудят 19 марта главы МИД стран Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В повестке также – ситуация в Украине и Сирии, однако, в деталях участники будут обсуждать именно смерть Скрипаля. Напомним, на фоне этого инцидента отношения Лондона и Москвы резко обострились. Британская сторона обвиняет Россию в нарушении Устава ООН и Конвенции о запрещении химоружия.
К расследованию обстоятельств инцидента официально подключилась Организация по запрещению химического оружия. Её эксперты прибудут в Великобританию, чтобы исследовать образцы вещества, использованного при отравлении.