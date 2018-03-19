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На заседании глав МИД ЕС обсудят дело об отравлении Сергея Скрипаля

19 марта 2018 08:08
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Новости Бельгии. Дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля обсудят 19 марта главы МИД стран Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании глав МИД ЕС обсудят дело об отравлении Сергея Скрипаля-1

В повестке также – ситуация в Украине и Сирии, однако, в деталях участники будут обсуждать именно смерть Скрипаля. Напомним, на фоне этого инцидента отношения Лондона и Москвы резко обострились. Британская сторона обвиняет Россию в нарушении Устава ООН и Конвенции о запрещении химоружия.

На заседании глав МИД ЕС обсудят дело об отравлении Сергея Скрипаля-4

К расследованию обстоятельств инцидента официально подключилась Организация по запрещению химического оружия. Её эксперты прибудут в Великобританию, чтобы исследовать образцы вещества, использованного при отравлении.

# Отравления # Фотофакт

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