На заседании глав МИД ЕС обсудят дело об отравлении Сергея Скрипаля

В повестке также – ситуация в Украине и Сирии, однако, в деталях участники будут обсуждать именно смерть Скрипаля. Напомним, на фоне этого инцидента отношения Лондона и Москвы резко обострились. Британская сторона обвиняет Россию в нарушении Устава ООН и Конвенции о запрещении химоружия.