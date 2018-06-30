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На западном побережье Мексики прошло землетрясение

30 июня 2018 12:38
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Новости Мексики. Землетрясение в Мексике: толчки магнитудой 6,1 сейсмологи зафиксировали у тихоокеанского побережья страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На западном побережье Мексики прошло землетрясение-1

Очаг находится недалеко от штата Халиско на глубине 10 километров. Данных о пострадавших пока нет.

На западном побережье Мексики прошло землетрясение-4

Экстренные службы и местные власти следят за ситуацией и надеются, что обойдется без жертв и разрушений.

# Землетрясение # Фотофакт

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