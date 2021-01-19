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На западе Аргентины произошло мощное землетрясение. Люди в панике выбегали из зданий

19 января 2021 09:40
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Новости Аргентины. Землетрясение на западе Аргентины. Природный катаклизм магнитудой 6,5 вызвал перебои в подаче электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На западе Аргентины произошло мощное землетрясение. Люди в панике выбегали из зданий-1

В провинции Сан-Хуан сотрясались здания: раскачивались люстры и двигалась мебель. Землетрясение застало жителей врасплох, многие в панике выбегали из зданий.  

Информации о серьезных разрушениях и пострадавших пока не поступало. Подземные толчки ощутили также в соседних регионах. 

# Землетрясение # Фотофакт

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