На юге Турции обстреляли полицейский пост: погибли два человека

Новости Турции. На юге Турции обстрелян полицейский пост. Два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения, врачи оценивают его состояние как критическое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло во время досмотра транспортных средств. В результате трое полицейских были ранены, позже двое скончались в больнице. Нападавшим удалось скрыться с места преступления, сейчас ведутся их поиски. По предварительной информации, это были участники местной террористической группировки.