На юге Санкт-Петербурга локализовали пожар на площади 82 тыс. кв. м

В Санкт-Петербурге горит складское здание, передает официальный канал МЧС России в «Макс». На месте работают оперативные службы.
Сообщается, что огонь на площади 82 тыс. кв. м локализовали. ЧП произошло в Пушкинском районе. Ранг пожара снижен до №3. Спасатели продолжают тушить пожар.
Второй склад Ozon в РФ пострадал после атаки украинских беспилотников
Топливо в ЕС снова дорожает: отказ от российской нефти ударил по кошелькам европейцев
Зеленский требует от США ракеты Patriot
Фото: скриншот видео в официальном канале МЧС России в «Макс»