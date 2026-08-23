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На юге Санкт-Петербурга локализовали пожар на площади 82 тыс. кв. м

23 августа 2026 08:32
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На юге Санкт-Петербурга локализовали пожар на площади 82 тыс. кв. м-0

В Санкт-Петербурге горит складское здание, передает официальный канал МЧС России в «Макс». На месте работают оперативные службы.

Сообщается, что огонь на площади 82 тыс. кв. м локализовали. ЧП произошло в Пушкинском районе. Ранг пожара снижен до №3. Спасатели продолжают тушить пожар.

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Фото: скриншот видео в официальном канале МЧС России в «Макс»

# ЧП

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