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На юге Сахалина море стало белым из-за нереста рыбы

01 мая 2020 17:23
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Новости России. На юге Сахалина море за одну ночь резко преобразилось – из синего стало молочно-белым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Сахалина море стало белым из-за нереста рыбы-1

На юге Сахалина море стало белым из-за нереста рыбы-3

На юге Сахалина море стало белым из-за нереста рыбы-5

Причиной такой метаморфозы стала сельдь. Рыба пришла на нерест, цвет же воды изменился из-за выбрасываемых самцами молок, оплодотворяющих икринки. Местные жители, как правило, пользуются удобным случаем и добывают сельдь десятками килограммов.

# Необычное # Фотофакт

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