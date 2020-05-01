На юге Сахалина море стало белым из-за нереста рыбы

Новости России. На юге Сахалина море за одну ночь резко преобразилось – из синего стало молочно-белым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. На юге Сахалина море за одну ночь резко преобразилось – из синего стало молочно-белым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной такой метаморфозы стала сельдь. Рыба пришла на нерест, цвет же воды изменился из-за выбрасываемых самцами молок, оплодотворяющих икринки. Местные жители, как правило, пользуются удобным случаем и добывают сельдь десятками килограммов.