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В Бразилии разбился вертолет – есть погибшие

09 августа 2026 11:37
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В Бразилии разбился вертолет – погибли четыре человека, включая пилота. Трагедия произошла в лесистой местности на юге Рио-де-Жанейро во время экскурсионного полета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии разбился вертолет – есть погибшие-2

Спасателям потребовались часы, чтобы добраться до труднодоступного места ЧП, к тому же работу осложнил вспыхнувший лесной пожар. Местные СМИ сообщают, что трое пассажиров вертолета были колумбийскими туристами из одной семьи. Расследование причин аварии продолжается.

Это уже второе подобное происшествие в регионе за два месяца. Власти города потребовали от национального агентства гражданской авиации ужесточить контроль над частными рейсами.

# Новости Бразилии # ЧП

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