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На юге Китая после землетрясения эвакуировали более 10 тысяч человек

18 мая 2026 10:49
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На юге Китая эвакуированы около 10 тысяч человек. Причиной послужило сильное землетрясение, магнитудой более 5. В эпицентре стихии оказался город Лючжоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Китая после землетрясения эвакуировали более 10 тысяч человек-2

Там полностью разрушены 13 домов. По предварительным данным, погибли два человека, но на месте обрушения идут поисковые работы. Не исключено, что количество жертв может возрасти. В регионе приостановлено движение поездов. Уже удалось восстановить бесперебойную подачу электричества, воды и газа. Работает связь и городской транспорт. Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР ввело в пострадавших районах режим экстренного реагирования и направило аварийные бригады.

# Китай

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