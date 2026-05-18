На юге Китая после землетрясения эвакуировали более 10 тысяч человек

На юге Китая эвакуированы около 10 тысяч человек. Причиной послужило сильное землетрясение, магнитудой более 5. В эпицентре стихии оказался город Лючжоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там полностью разрушены 13 домов. По предварительным данным, погибли два человека, но на месте обрушения идут поисковые работы. Не исключено, что количество жертв может возрасти. В регионе приостановлено движение поездов. Уже удалось восстановить бесперебойную подачу электричества, воды и газа. Работает связь и городской транспорт. Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР ввело в пострадавших районах режим экстренного реагирования и направило аварийные бригады.