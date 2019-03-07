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На юге Италии власти снесли крупнейший незаконный лагерь мигрантов

07 марта 2019 14:37
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Новости Италии. Демонтаж поселения в городе Сан-Фердинандо начался 6 марта. Там проживало более 1500 мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Италии власти снесли крупнейший незаконный лагерь мигрантов-1

В операции были задействованы сотни правоохранителей и бульдозеры. Часть людей переселили в другой лагерь, некоторых – в пункты временного приема, остальные еще ожидают распределения.

На юге Италии власти снесли крупнейший незаконный лагерь мигрантов-4

Причина сноса – опасность для общественного здоровья, а также риск возникновения пожаров. За последний год в поселении произошло несколько возгораний, в результате которых погибли люди.

# Беженцы # Фотофакт

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