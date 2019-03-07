На юге Италии власти снесли крупнейший незаконный лагерь мигрантов

Новости Италии. Демонтаж поселения в городе Сан-Фердинандо начался 6 марта. Там проживало более 1500 мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В операции были задействованы сотни правоохранителей и бульдозеры. Часть людей переселили в другой лагерь, некоторых – в пункты временного приема, остальные еще ожидают распределения.