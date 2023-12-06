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На юге Индии из-за осадков рушатся дома – более 10 человек погибли

06 декабря 2023 07:20
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Более 10 человек погибли на юге Индии из-за мощных осадков. Причиной стали обрушения домов в результате подтопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Индии из-за осадков рушатся дома – более 10 человек погибли-1

Жертвами стали в основном жители города Ченнаи. Именно он принял основной удар стихии. Там затоплены улицы и площади, повалены линии электропередачи, ветром сорваны вывески, упавшими деревьями заблокированы дороги. Сильный ветер и ливни в регион принес циклон. Остановлено движение пригородных поездов. В пострадавших районах созданы пункты временного размещения и центры помощи.

# Наводнение # Фотофакт

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