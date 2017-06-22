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На юге Афганистана взлетел на воздух заминированный автомобиль

22 июня 2017 20:15
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Новости Афганистана. К событиям в мире. Жертвами очередного теракта в Афганистане стали, по меньшей мере, 29 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Афганистана взлетел на воздух заминированный автомобиль-1

В городе Лашкаргах, на юге страны, взлетел на воздух заминированный автомобиль.

ЧП произошло рядом с отделением банка, именно в тот момент, когда военнослужащие и гражданские лица пришли за зарплатой.

По последним данным, пострадали более 60 человек. На месте происшествия продолжают работать медики и специалисты.

На юге Афганистана взлетел на воздух заминированный автомобиль-4

# Фотофакт # Теракт в Афганистане

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