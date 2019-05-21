На Японию обрушились сильные ливни: есть угроза оползней и наводнений

Новости Японии. В Японии минимум 1,5 тысячи домов остались без электричества из-за ливней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильные дожди обрушились на страну ночью. Ожидается, что наибольший удар придется на префектуру Сидзуока.

По прогнозам синоптиков, за сутки там выпадет около 300 мм осадков. Из-за угрозы оползней и затоплений из региона эвакуировали жителей нескольких сотен домов.

Непогода затронула и столицу Японии. Поезда на нескольких железнодорожных ветках Токио ходят с опозданиями, а работа парома в Токийском заливе полностью прекращена.