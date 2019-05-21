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На Японию обрушились сильные ливни: есть угроза оползней и наводнений

21 мая 2019 08:16
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Новости Японии. В Японии минимум 1,5 тысячи домов остались без электричества из-за ливней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильные дожди обрушились на страну ночью. Ожидается, что наибольший удар придется на префектуру Сидзуока.

На Японию обрушились сильные ливни: есть угроза оползней и наводнений-1

По прогнозам синоптиков, за сутки там выпадет около 300 мм осадков. Из-за угрозы оползней и затоплений из региона эвакуировали жителей нескольких сотен домов.

Непогода затронула и столицу Японии. Поезда на нескольких железнодорожных ветках Токио ходят с опозданиями, а работа парома в Токийском заливе полностью прекращена.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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