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На Ямале потерпел крушение самолёт Ми-8: погибли 19 человек

22 октября 2016 11:35
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Новости России. Вертолет Ми-8 потерпел крушение на российском Ямале.

Из двадцати двух пассажиров выжили только трое.

Они сейчас в тяжелом состоянии находятся в больницах.

Воздушное транспортное средство совершило жесткую посадку в лесу ночью,

но только к утру спасатели нашли место авиакатастрофы.

В поисковой операции участвовали 160 человек и 20 единиц техники. 

Из вертолета достали черные ящики – их уже отправили на вскрытие. Следствие оцепило местность – пока версий причин трагедии не выдвигается. А в Ямало-Ненецком автономном округе объявлен траур по погибшим, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Авиакатастрофа

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