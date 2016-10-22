На Ямале потерпел крушение самолёт Ми-8: погибли 19 человек

Новости России. Вертолет Ми-8 потерпел крушение на российском Ямале.

Из двадцати двух пассажиров выжили только трое.

Они сейчас в тяжелом состоянии находятся в больницах.

Воздушное транспортное средство совершило жесткую посадку в лесу ночью,

но только к утру спасатели нашли место авиакатастрофы.

В поисковой операции участвовали 160 человек и 20 единиц техники.

Из вертолета достали черные ящики – их уже отправили на вскрытие. Следствие оцепило местность – пока версий причин трагедии не выдвигается. А в Ямало-Ненецком автономном округе объявлен траур по погибшим, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.