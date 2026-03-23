На выставке текстильной продукции в Шанхае более двух тысяч компаний представили инновации
Китайские производители текстиля все активнее делают ставку на инновации и технологии, стремясь изменить восприятие бренда «сделано в Китае» и укрепить позиции на мировом рынке. Как меняется индустрия – можно увидеть в эти дни на крупнейшей в Азии выставке тканей в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более двух тысяч компаний и десятки тысяч закупщиков – город на несколько дней стал глобальной витриной текстильной отрасли. В центре внимания – инновационные материалы, устойчивое производство и технологии, которые должны развеять миф о низком качестве китайских тканей.
Покупатели отмечают, что качество заметно выросло. Это подтверждают и производители премиального сегмента. Например, один из брендов представил ткань из смеси кашемира и шелка – материал практически не мнется и производится по собственной запатентованной технологии. Китай сегодня выпускает более половины мирового объема кашемира, а Внутренняя Монголия считается регионом «мягкого золота».
Адриан Бай, заместитель генерального директора отдела кашемирового текстиля:
Наши ткани востребованы на европейских рынках – в Италии, Франции, Великобритании, где очень высокие требования к качеству.
Чэнь Лян, генеральный директор центра внутреннего маркетинга Huafu Fashion:
По моим наблюдениям, сегодня именно китайские компании задают тон в производстве и продвижении качественных, технологичных и функциональных тканей.
В провинции Чжэцзян в научно-исследовательском центре разрабатывают новые технологии. Здесь создают быстросохнущий хлопок, защищенный семью патентами. Инвестиции в исследования растут, и это уже тренд всей отрасли. Современная текстильная промышленность зародилась в Европе, затем развивалась в Японии и Республике Корея. Сегодня же именно Китай – крупнейший производитель и экспортер тканей, и ключевую роль в этом играет ставка на инновации.