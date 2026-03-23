На выставке текстильной продукции в Шанхае более двух тысяч компаний представили инновации

Китайские производители текстиля все активнее делают ставку на инновации и технологии, стремясь изменить восприятие бренда «сделано в Китае» и укрепить позиции на мировом рынке. Как меняется индустрия – можно увидеть в эти дни на крупнейшей в Азии выставке тканей в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более двух тысяч компаний и десятки тысяч закупщиков – город на несколько дней стал глобальной витриной текстильной отрасли. В центре внимания – инновационные материалы, устойчивое производство и технологии, которые должны развеять миф о низком качестве китайских тканей.

Покупатели отмечают, что качество заметно выросло. Это подтверждают и производители премиального сегмента. Например, один из брендов представил ткань из смеси кашемира и шелка – материал практически не мнется и производится по собственной запатентованной технологии. Китай сегодня выпускает более половины мирового объема кашемира, а Внутренняя Монголия считается регионом «мягкого золота».