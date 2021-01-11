На выборах в Казахстане лидирует правящая партия «Нур Отан»

Новости Казахстана. В Казахстане подводят итоги выборов в Мажилис. С большим отрывом лидирует правящая партия «Нур Отан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Явка составила около 60 %. Всего за места в нижней палате парламента боролись пять партий. Им необходимо было преодолеть семипроцентный барьер.

Особенность этой избирательной кампании – это новые требования к партийным спискам. В них должно быть не менее 30 % женщин и кандидатов в возрасте до 29 лет.