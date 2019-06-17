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На востоке Великобритании ливни привели к наводнениям: за несколько дней выпала 2-месячная норма осадков

17 июня 2019 08:06
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Новости Великобритании. На востоке Великобритании не прекращаются проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наибольший удар стихии пришелся на графство Линкольншир.

На востоке Великобритании ливни привели к наводнениям: за несколько дней выпала 2-месячная норма осадков-1

За несколько дней там выпала двухмесячная норма осадков. В результате одна из крупных рек вышла из берегов. Эвакуированы свыше тысячи человек.

В ликвидации последствий стихии участвуют десятки спасателей и военная техника. По прогнозам синоптиков, ливни в стране прекратятся только к концу недели.

На востоке Великобритании ливни привели к наводнениям: за несколько дней выпала 2-месячная норма осадков-4

# Наводнение # Фотофакт

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