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На востоке Китая произошло землетрясение. Есть пострадавшие

06 августа 2023 11:52
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Новости Китая. Землетрясение произошло на востоке Китая. Более 20 человек получили травмы. Пострадала в основном провинция Шаньдун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На востоке Китая произошло землетрясение. Есть пострадавшие-1

Там в результате природной катастрофы разрушены 126 домов. Восстановлению они не подлежат. Приостановлено движение поездов на некоторых маршрутах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. От него до столицы порядка 300 километров.

# Землетрясение # Новости Китая # Фотофакт

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