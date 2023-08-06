На востоке Китая произошло землетрясение. Есть пострадавшие

Новости Китая. Землетрясение произошло на востоке Китая. Более 20 человек получили травмы. Пострадала в основном провинция Шаньдун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там в результате природной катастрофы разрушены 126 домов. Восстановлению они не подлежат. Приостановлено движение поездов на некоторых маршрутах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. От него до столицы порядка 300 километров.