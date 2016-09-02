На востоке Китая из-за тайфуна эвакуированы 40 тысяч человек

Новости Китая. 40 тысяч человек эвакуировали в восточном Китае из-за тайфуна «Лайонрок». Ранее стихия прошлась по соседнему региону, где пострадали около 100 тысяч жителей. Мощный шторм прошел не бесследно – потопы, оползни и колоссальный ущерб. Ряд населенных пунктов также познал на себе, что значит уйти под воду.

Местные власти направили на борьбу со стихией военных и спасателей. К слову, этот же тайфун не дает покоя и жителям российского Приморья. Там он хозяйничал последние 3 дня – от его визита регион не оправился до сих пор, погибли несколько человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.