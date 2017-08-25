На восточное побережье США надвигается мощнейший ураган «Харви»

Новости США. На восточное побережье США с угрожающей скоростью надвигается ураган «Харви». Ему присваивают вторую категорию, что означает порывы ветра до 160 км/час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот ураган может стать самым мощным со времен шторма «Катрины», который практически полностью разрушил Новый Орлеан. К очередному удару стихии штат Луизиана не готов. Из строя вышли 3 из 5 турбин, которые приводят в движение насосы для откачки воды.