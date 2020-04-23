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На восстановление Загреба после землетрясения понадобится 5,5 миллиарда евро

23 апреля 2020 09:03
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Новости Хорватии. Специалисты подсчитали ущерб, нанесенный хорватскому Загребу мартовским землетрясением. На восстановление домов, социальных объектов и инфраструктуры потребуется 5,5 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На восстановление Загреба после землетрясения понадобится 5,5 миллиарда евро-1

В первую очередь власти намерены завершить ремонт дымоходов, систем водоснабжения и отопления, чтобы люди могли вернуться в свои дома. Правительство намерено просить финансовой помощи у Еврокомиссии и Всемирного банка.

На восстановление Загреба после землетрясения понадобится 5,5 миллиарда евро-4

Мощное землетрясение неподалеку от Загреба произошло 22 марта. Городские здания получили серьезные повреждения, на улицах образовались завалы из обломков, некоторые припаркованные машины оказались раздавлены. Погиб один человек.

На восстановление Загреба после землетрясения понадобится 5,5 миллиарда евро-7

На восстановление Загреба после землетрясения понадобится 5,5 миллиарда евро-9

# Землетрясение # Фотофакт

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