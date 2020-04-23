На восстановление Загреба после землетрясения понадобится 5,5 миллиарда евро

Новости Хорватии. Специалисты подсчитали ущерб, нанесенный хорватскому Загребу мартовским землетрясением. На восстановление домов, социальных объектов и инфраструктуры потребуется 5,5 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь власти намерены завершить ремонт дымоходов, систем водоснабжения и отопления, чтобы люди могли вернуться в свои дома. Правительство намерено просить финансовой помощи у Еврокомиссии и Всемирного банка.