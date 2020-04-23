На восстановление Загреба после землетрясения понадобится 5,5 миллиарда евро

Новости Хорватии. Специалисты подсчитали ущерб, нанесенный хорватскому Загребу мартовским землетрясением. На восстановление домов, социальных объектов и инфраструктуры потребуется 5,5 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Хорватии. Специалисты подсчитали ущерб, нанесенный хорватскому Загребу мартовским землетрясением. На восстановление домов, социальных объектов и инфраструктуры потребуется 5,5 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первую очередь власти намерены завершить ремонт дымоходов, систем водоснабжения и отопления, чтобы люди могли вернуться в свои дома. Правительство намерено просить финансовой помощи у Еврокомиссии и Всемирного банка.
Мощное землетрясение неподалеку от Загреба произошло 22 марта. Городские здания получили серьезные повреждения, на улицах образовались завалы из обломков, некоторые припаркованные машины оказались раздавлены. Погиб один человек.