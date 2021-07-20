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На восстановление пострадавших от наводнения территорий Германии могут уйти годы. Погибли как минимум 164 человека

20 июля 2021 15:50
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Восстановление пострадавших районов на западе Германии после катастрофического наводнения может занять годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На восстановление пострадавших от наводнения территорий Германии могут уйти годы. Погибли как минимум 164 человека-1

В стране нехватка строительных материалов. Разрушены мосты и подъездные пути. Спецтехнике не удается доехать до места работ.

Масштабы ущерба в результате наводнения огромны. Свои дома и имущество потеряли сотни жителей. Только в пределах страховой суммы убытки составляют более 9 миллиардов евро.

На восстановление пострадавших от наводнения территорий Германии могут уйти годы. Погибли как минимум 164 человека-4

Серьезный удар пришелся и на сельское хозяйство. Уничтожены запасы зерна, утонули целые популяции животных. И без того серьезный кризис, вызванный пандемией, стал еще ощутимее.

На восстановление пострадавших от наводнения территорий Германии могут уйти годы. Погибли как минимум 164 человека-7

На восстановление пострадавших от наводнения территорий Германии могут уйти годы. Погибли как минимум 164 человека-9

Напомним, в результате катастрофического потопа в Германии погибли 164 человека. Еще несколько сотен жителей числятся пропавшими без вести.

На восстановление пострадавших от наводнения территорий Германии могут уйти годы. Погибли как минимум 164 человека-12

В Бельгии 20 июля общенациональный траур (подробнее здесь). Одно из самых масштабных наводнений за всю историю страны унесло жизни 36 человек. Память погибших почтили минутой молчания.

# Наводнение # Фотофакт

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