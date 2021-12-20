Прямой эфир

На Вьетнам обрушился мощный тайфун «Рай». Волны утопили пять рыболовных судов

20 декабря 2021 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Вьетнама. Тайфун «Рай», который уже унес жизни почти 170 человек на Филиппинах, обрушился на Вьетнам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Вьетнам обрушился мощный тайфун «Рай». Волны утопили пять рыболовных судов-1

С побережья страны экстренно эвакуировали тысячи жителей. Но жертв все равно не удалось избежать. Громадные волны утопили пять рыболовных судов, один человек погиб. Всем лодкам и катерам запрещено выходить в море. На борьбу со стихией власти мобилизовали армию. Местные жители вместе с военными строят дамбы из мешков с песком, чтобы защитить свои дома от наводнения. Мощный тайфун, превративший побережье в ад, стал уже девятым штормом, который обрушился на Вьетнам в 2021 году.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украина не сможет стать членом НАТО. В стране вспомнили о документе 30-летней давности
20 декабря 2021 07:49

Украина не сможет стать членом НАТО. В стране вспомнили о документе 30-летней давности

​Экспорт наших товаров через Эстонию бьёт рекорды. Что в МИД этой страны сказали про санкции?
19 декабря 2021 16:50

​Экспорт наших товаров через Эстонию бьёт рекорды. Что в МИД этой страны сказали про санкции?

Глава литовской партии о ситуации с «Беларуськалием»: почему сейчас нужно вгонять экономику в кризис?
19 декабря 2021 16:48

Глава литовской партии о ситуации с «Беларуськалием»: почему сейчас нужно вгонять экономику в кризис?