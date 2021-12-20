На Вьетнам обрушился мощный тайфун «Рай». Волны утопили пять рыболовных судов

Новости Вьетнама. Тайфун «Рай», который уже унес жизни почти 170 человек на Филиппинах, обрушился на Вьетнам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С побережья страны экстренно эвакуировали тысячи жителей. Но жертв все равно не удалось избежать. Громадные волны утопили пять рыболовных судов, один человек погиб. Всем лодкам и катерам запрещено выходить в море. На борьбу со стихией власти мобилизовали армию. Местные жители вместе с военными строят дамбы из мешков с песком, чтобы защитить свои дома от наводнения. Мощный тайфун, превративший побережье в ад, стал уже девятым штормом, который обрушился на Вьетнам в 2021 году.