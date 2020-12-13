На улицы Варшавы вышли тысячи митингующих, они призывают к отставке правящей партии

Новости Польши. Массовая акция протеста проходит в Варшаве. На улицы польской столицы вышли несколько тысяч митингующих. Они выступают против ужесточения законодательства об абортах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Массовая акция протеста проходит в Варшаве. На улицы польской столицы вышли несколько тысяч митингующих. Они выступают против ужесточения законодательства об абортах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, демонстранты призывают к отставке правящей в стране партии «Закон и справедливость».
Несмотря на действующие в Польше антикоронавирусные ограничения, протестующие игнорируют призывы правоохранителей разойтись. Помимо этого, митингующие вышли на проезжую часть, заблокировав движение транспорта. Начались задержания.