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На улицы Варшавы вышли тысячи митингующих, они призывают к отставке правящей партии

13 декабря 2020 13:59
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Новости Польши. Массовая акция протеста проходит в Варшаве. На улицы польской столицы вышли несколько тысяч митингующих. Они выступают против ужесточения законодательства об абортах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицы Варшавы вышли тысячи митингующих, они призывают к отставке правящей партии-1

Кроме того, демонстранты призывают к отставке правящей в стране партии «Закон и справедливость».

Несмотря на действующие в Польше антикоронавирусные ограничения, протестующие игнорируют призывы правоохранителей разойтись. Помимо этого, митингующие вышли на проезжую часть, заблокировав движение транспорта. Начались задержания.

# Акции протеста # Фотофакт

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