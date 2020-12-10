Прямой эфир

На улицы Варшавы вышли экоактивисты, выступая против политики властей

10 декабря 2020 12:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Польша вновь охвачена протестными настроениями. На этот раз на улицы Варшавы вышли экоактивисты. Выступая против политики властей в области защиты климата, сотни человек собрались 9 декабря у здания правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицы Варшавы вышли экоактивисты, выступая против политики властей-1

Многочисленный митинг прошел в преддверии саммита Евросоюза, где лидеры сообщества обсудят семилетний бюджет и фонд восстановления экономики после пандемии. Дело в том, что Польша и Венгрия ранее заблокировали план бюджета. В итоге, если стороны все-таки не договорятся, планы ЕС по сокращению выбросов углекислого газа отложат на неопределенный срок. Экоактивисты не согласны с такой перспективой.

На улицы Варшавы вышли экоактивисты, выступая против политики властей-4

За порядком в городе следили десятки правоохранителей. Они призывали людей разойтись, однако это их не остановило.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Байкале произошло сильное землетрясение магнитудой 5,5
10 декабря 2020 10:03

На Байкале произошло сильное землетрясение магнитудой 5,5

В Албании произошли беспорядки из-за убийства полицейским нарушителя карантина
10 декабря 2020 09:59

В Албании произошли беспорядки из-за убийства полицейским нарушителя карантина

Во Франции вооружённый ножами мужчина напал на полицейских
10 декабря 2020 09:50

Во Франции вооружённый ножами мужчина напал на полицейских