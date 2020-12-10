Новости Польши. Польша вновь охвачена протестными настроениями. На этот раз на улицы Варшавы вышли экоактивисты. Выступая против политики властей в области защиты климата, сотни человек собрались 9 декабря у здания правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многочисленный митинг прошел в преддверии саммита Евросоюза, где лидеры сообщества обсудят семилетний бюджет и фонд восстановления экономики после пандемии. Дело в том, что Польша и Венгрия ранее заблокировали план бюджета. В итоге, если стороны все-таки не договорятся, планы ЕС по сокращению выбросов углекислого газа отложат на неопределенный срок. Экоактивисты не согласны с такой перспективой.