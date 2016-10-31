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На угольной шахте в Китае прогремел взрыв: погибли 15 человек

31 октября 2016 16:17
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Новости Китая. Мощный взрыв прогремел в одной из угольных шахт на юго-западе Китая. В момент ЧП под землей находились 35 рабочих. 15 из них погибли, 18 числятся пропавшими без вести. Еще два человека смогли выбраться из-под завалов на поверхность самостоятельно. К спасению людей подключены около 200 человек.

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.

Власти выясняют законность проводимых на шахте работ. В прошлом месяце в результате аналогичного случая на северо-западе КНР погибли 22 шахтера, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Взрыв

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