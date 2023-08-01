На турецком пляже случайно нашли 30 неразорвавшихся снарядов

Причиной стали найденные около 30 неразорвавшихся артиллерийских снарядов. Их случайно обнаружил один из отдыхающих. Прибывшие на место саперы подняли из воды восемь из них, сейчас идет операция по извлечению остальных боеприпасов. Также продолжается обследование морского дна. Предполагается, что находки вывезут на полигон и уничтожат в ближайшее время. Вход на территорию пляжа пока запрещен. Все остальные зоны отдыха открыты для туристов.