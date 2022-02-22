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На трассе Донецк – Горловка произошёл теракт. Есть погибшие

22 февраля 2022 10:51
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Новости Украины. Ситуация в Донбассе. Только за утро 22 февраля режим тишины был нарушен украинскими силовиками не менее пяти раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трассе Донецк – Горловка произошёл теракт. Есть погибшие-1

На трассе Донецк – Горловка произошел теракт: три человека погибли. За минувшие сутки обстрелов было около 70, что не только нанесло урон инфраструктуре, но и привело к гибели мирных жителей. И пока стороны обвиняют друг друга в нарушении Минских соглашений и эскалации конфликта, из ДНР и ЛНР продолжается эвакуация людей.

На трассе Донецк – Горловка произошёл теракт. Есть погибшие-4

Утром поезд с беженцами из Донецка и Луганска прибыл в Московскую область. Людей в сопровождении волонтеров уже начали развозить по местам проживания. Всего в Россию въехали более 60 тысяч человек.

# Международная политика # Фотофакт

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