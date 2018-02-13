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На Тонго обрушился самый сильный за последние 60 лет циклон

13 февраля 2018 09:02
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Новости мира. Самый сильный за последние 60 лет циклон обрушился на тихоокеанское королевство Тонга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Тонго обрушился самый сильный за последние 60 лет циклон-1

В столице островного государства крыши над головой лишились две трети местных жителей. Многие районы оказались затоплены. В стране возникла острая нехватка питьевой воды. Сообщается о пострадавших. Поскольку большинство людей успели укрыться в убежищах до прихода непогоды, жертв удалось избежать.

На Тонго обрушился самый сильный за последние 60 лет циклон-4

# Наводнение # Фотофакт

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