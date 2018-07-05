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На толпу упала ветка столетнего дуба во время салюта в США

05 июля 2018 08:54
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Новости США. В американском штате Иллинойс во время праздничного салюта по случаю Дня Независимости погибли 2 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На толпу упала ветка столетнего дуба во время салюта в США-1

На толпу людей в высоты 8 метров упала ветка столетнего дуба. Двое пожилых мужчин скончались на месте. Еще пять человек были серьезно травмированы. Их доставили в больницу.

Среди пострадавших оказалась беременная девушка.

# Несчастный случай # Фотофакт

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