На толпу упала ветка столетнего дуба во время салюта в США

Новости США. В американском штате Иллинойс во время праздничного салюта по случаю Дня Независимости погибли 2 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На толпу людей в высоты 8 метров упала ветка столетнего дуба. Двое пожилых мужчин скончались на месте. Еще пять человек были серьезно травмированы. Их доставили в больницу.

Среди пострадавших оказалась беременная девушка.