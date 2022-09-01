На территорию Запорожской АЭС прибыла делегация МАГАТЭ. Что проверят эксперты?

Делегация МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС. Сейчас там находятся девять машин с надписью ООН и несколько автомобилей сопровождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент ситуация на атомной станции спокойная. Обстрелы, которые велись на протяжении последних нескольких дней, прекращены, поэтому международная миссия может приступить к осмотру АЭС. В частности, эксперты планируют проверить техническое состояние атомной электростанции. Кроме того, будет дана оценка компетенции украинских специалистов, которые обеспечивают работу АЭС под контролем российских войск в зоне проведения спецоперации.