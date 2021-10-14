На Тайване десятки человек погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме

Новости Китая. 40 человек погибли, 60 пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме на Тайване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул ночью предположительно на первом этаже и быстро распространился по всему зданию. Пламя было таким сильным, что полностью уничтожило несколько этажей. На место происшествия прибыли 160 пожарных, которые не могли пробиться в горящее здание, так как первый этаж был забит мебелью и вещами. Они смогли потушить огонь только к утру.

Сейчас спасатели прочесывают здание в поисках выживших. В сгоревшем доме жили 120 человек, в основном пожилого возраста.