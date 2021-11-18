На Таймс-сквер в новогоднюю ночь смогут попасть только вакцинированные люди

На фоне роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в Европе все серьезнее относятся к вакцинации и «зеленым» паспортам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Германии люди спешат сделать прививку от коронавируса из-за нового антирекорда по числу заражений. В центрах вакцинации по всей стране выстраиваются огромные очереди. На данный момент около 70 % населения Германии полностью вакцинировано.

А вот в США главная площадь Нью-Йорка – Таймс-сквер – в новогоднюю ночь будет открыта только для вакцинированных горожан и туристов.