На Таймс-сквер в новогоднюю ночь смогут попасть только вакцинированные люди
На фоне роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в Европе все серьезнее относятся к вакцинации и «зеленым» паспортам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Германии люди спешат сделать прививку от коронавируса из-за нового антирекорда по числу заражений. В центрах вакцинации по всей стране выстраиваются огромные очереди. На данный момент около 70 % населения Германии полностью вакцинировано.
А вот в США главная площадь Нью-Йорка – Таймс-сквер – в новогоднюю ночь будет открыта только для вакцинированных горожан и туристов.
Напомним, в 2020 году из-за пандемии площадь была закрыта. Для участия в празднике потребуется сертификат о вакцинации. Если сделать прививку нельзя по медицинским причинам, нужно будет представить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до мероприятия.