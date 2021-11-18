Прямой эфир

На Таймс-сквер в новогоднюю ночь смогут попасть только вакцинированные люди

18 ноября 2021 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На фоне роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в Европе все серьезнее относятся к вакцинации и «зеленым» паспортам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Германии люди спешат сделать прививку от коронавируса из-за нового антирекорда по числу заражений. В центрах вакцинации по всей стране выстраиваются огромные очереди. На данный момент около 70 % населения Германии полностью вакцинировано.

На Таймс-сквер в новогоднюю ночь смогут попасть только вакцинированные люди-1

А вот в США главная площадь Нью-Йорка – Таймс-сквер – в новогоднюю ночь будет открыта только для вакцинированных горожан и туристов.

На Таймс-сквер в новогоднюю ночь смогут попасть только вакцинированные люди-4

Напомним, в 2020 году из-за пандемии площадь была закрыта. Для участия в празднике потребуется сертификат о вакцинации. Если сделать прививку нельзя по медицинским причинам, нужно будет представить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до мероприятия.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Польша намерена строить заграждение на границе с Беларусью. Длина забора составит 180 км
18 ноября 2021 07:19

Польша намерена строить заграждение на границе с Беларусью. Длина забора составит 180 км

Зелёный свет значит, что здесь помогут. Посмотрите, как жители польской деревни помогают беженцам
17 ноября 2021 14:25

Зелёный свет значит, что здесь помогут. Посмотрите, как жители польской деревни помогают беженцам

Избили и спустили собаку. Литовские пограничники жестоко вытесняли беженцев в Беларусь
17 ноября 2021 12:06

Избили и спустили собаку. Литовские пограничники жестоко вытесняли беженцев в Беларусь