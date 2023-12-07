На Суэцком канале судно врезалось в плавучий мост

Сингапурское судно из-за поломки потеряло управление и врезалось в плавучий мост. Перепуганное руководство канала, которое хорошо помнит, как такой же корабль, сев на мель в марте 2021 года, полностью парализовал его работу, отправил на спасательную операцию четыре буксира. К счастью, инцидент никак не повлиял на проход судов. Суэцкий канал является одним из наиболее интенсивно используемых морских путей в мире и важным источником иностранной валюты для Египта.