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На Суэцком канале судно врезалось в плавучий мост

07 декабря 2023 09:29
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Громадный контейнеровоз чуть было вновь не перекрыл движение на Суэцком канале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Суэцком канале судно врезалось в плавучий мост-1

Сингапурское судно из-за поломки потеряло управление и врезалось в плавучий мост. Перепуганное руководство канала, которое хорошо помнит, как такой же корабль, сев на мель в марте 2021 года, полностью парализовал его работу, отправил на спасательную операцию четыре буксира. К счастью, инцидент никак не повлиял на проход судов. Суэцкий канал является одним из наиболее интенсивно используемых морских путей в мире и важным источником иностранной валюты для Египта.

# ЧП # Фотофакт

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