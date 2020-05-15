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На стройке во Вьетнаме рухнула стена, погибли 10 рабочих

15 мая 2020 16:01
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Новости Вьетнама. ЧП во Вьетнаме: в результате обрушения строящегося объекта погибли 10 рабочих, еще 15 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На стройке во Вьетнаме рухнула стена, погибли 10 рабочих-1

Инцидент произошел на юго-востоке страны. По неизвестным пока причинам рухнула пятиметровая стена со строительными лесами. В момент происшествия на объекте находились около 60 человек. На месте работают экстренные службы. В поисково-спасательной операции задействованы экскаваторы и строительные краны.

# ЧП # Фотофакт

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