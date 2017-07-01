На столицу России надвигается новый циклон: авиакомпании массово отменяют рейсы из Москвы

Новости России. На российскую столицу надвигается новый циклон. Авиакомпании массово отменяют рейсы из Москвы. Хотя и до этого в столичных аэропортах были отменены или задержаны порядка 500 вылетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые пассажиры ночевали в аэровокзалах. Все из-за аномальных ливней, которые обрушились на Москву накануне и которые сразу же назвали тропическими.