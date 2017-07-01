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На столицу России надвигается новый циклон: авиакомпании массово отменяют рейсы из Москвы

01 июля 2017 19:00
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Новости России. На российскую столицу надвигается новый циклон. Авиакомпании массово отменяют рейсы из Москвы. Хотя и до этого в столичных аэропортах были отменены или задержаны порядка 500 вылетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На столицу России надвигается новый циклон: авиакомпании массово отменяют рейсы из Москвы-1

Некоторые пассажиры ночевали в аэровокзалах. Все из-за аномальных ливней, которые обрушились на Москву накануне и которые сразу же назвали тропическими.

На столицу России надвигается новый циклон: авиакомпании массово отменяют рейсы из Москвы-3

В Москве выпало 53 миллиметра осадков! Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Непогода с грозой, ураганными ветрами и ливнями прошлась по всей центральной России. Жертв избежать не удалось. Погибли 2 человека, более 20 пострадали. 

# Фотофакт # Погода

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