На столицу России надвигается новый циклон: авиакомпании массово отменяют рейсы из Москвы

Новости России. На российскую столицу надвигается новый циклон. Авиакомпании массово отменяют рейсы из Москвы. Хотя и до этого в столичных аэропортах были отменены или задержаны порядка 500 вылетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. На российскую столицу надвигается новый циклон. Авиакомпании массово отменяют рейсы из Москвы. Хотя и до этого в столичных аэропортах были отменены или задержаны порядка 500 вылетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые пассажиры ночевали в аэровокзалах. Все из-за аномальных ливней, которые обрушились на Москву накануне и которые сразу же назвали тропическими.
В Москве выпало 53 миллиметра осадков! Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Непогода с грозой, ураганными ветрами и ливнями прошлась по всей центральной России. Жертв избежать не удалось. Погибли 2 человека, более 20 пострадали.