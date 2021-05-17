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На статую Иисуса Христа в Бразилии спроецировали огромные буквы. Что там написано?

17 мая 2021 14:29
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Новости Бразилии. Главную достопримечательность Рио-де-Жанейро подсветили призывами о необходимости прививок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На статую Иисуса Христа в Бразилии спроецировали огромные буквы. Что там написано?-1

Послание на 38-метровую статую Иисуса Христа спроецировали на английском и португальском языках, гигантские буквы были видны издалека. Кампанию по популяризации иммунизации устроили местные активисты и волонтеры – они призывают всех взрослых бразильцев получить прививки до конца 2021 года.

На статую Иисуса Христа в Бразилии спроецировали огромные буквы. Что там написано?-4

В стране общее число инфицированных COVID-19 достигло 15,5 миллиона человек. Болезнь уже унесла свыше 430 тысяч жизней.

# Коронавирус # Фотофакт

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