На статую Иисуса Христа в Бразилии спроецировали огромные буквы. Что там написано?

Послание на 38-метровую статую Иисуса Христа спроецировали на английском и португальском языках, гигантские буквы были видны издалека. Кампанию по популяризации иммунизации устроили местные активисты и волонтеры – они призывают всех взрослых бразильцев получить прививки до конца 2021 года.