На статую Иисуса Христа в Бразилии спроецировали огромные буквы. Что там написано?

Новости Бразилии. Главную достопримечательность Рио-де-Жанейро подсветили призывами о необходимости прививок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Главную достопримечательность Рио-де-Жанейро подсветили призывами о необходимости прививок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Послание на 38-метровую статую Иисуса Христа спроецировали на английском и португальском языках, гигантские буквы были видны издалека. Кампанию по популяризации иммунизации устроили местные активисты и волонтеры – они призывают всех взрослых бразильцев получить прививки до конца 2021 года.
В стране общее число инфицированных COVID-19 достигло 15,5 миллиона человек. Болезнь уже унесла свыше 430 тысяч жизней.