Прямой эфир

На США обрушился шторм: 2 человека погибли, миллионы американцев остались без электричества

10 августа 2023 07:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Миллион американцев остались без электричества из-за шторма, который обрушился на северо-восток страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На США обрушился шторм: 2 человека погибли, миллионы американцев остались без электричества-1

Два человека погибли, десятки травмированы. Отменено свыше 2 500 авиарейсов. Подтоплены отдельные районы. Оборваны линии электропередач. Поваленными деревьями перекрыты дороги. Метеорологи предупреждают, что в ближайшее время возможны град и торнадо. В зоне риска 10 штатов. Не исключена опасность наводнения.

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кандидат в президенты Эквадора убит на митинге, убийца застрелен при задержании
10 августа 2023 07:00

Кандидат в президенты Эквадора убит на митинге, убийца застрелен при задержании

Наплыв мигрантов в Италии: один из островов страны переполнен
09 августа 2023 21:22

Наплыв мигрантов в Италии: один из островов страны переполнен

Компании Европы потеряли 100 млрд евро после ухода с российского рынка
09 августа 2023 21:20

Компании Европы потеряли 100 млрд евро после ухода с российского рынка