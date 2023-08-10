На США обрушился шторм: 2 человека погибли, миллионы американцев остались без электричества

Новости США. Миллион американцев остались без электричества из-за шторма, который обрушился на северо-восток страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два человека погибли, десятки травмированы. Отменено свыше 2 500 авиарейсов. Подтоплены отдельные районы. Оборваны линии электропередач. Поваленными деревьями перекрыты дороги. Метеорологи предупреждают, что в ближайшее время возможны град и торнадо. В зоне риска 10 штатов. Не исключена опасность наводнения.