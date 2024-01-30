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На спорной территории между Суданом и Южным Суданом убиты 54 человека

30 января 2024 07:35
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54 человека, в том числе миротворец ООН, убиты на спорной территории около границы между Суданом и Южным Суданом. Еще 64 пострадавших в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На спорной территории между Суданом и Южным Суданом убиты 54 человека-1

Неизвестные напали на жителей одной из деревень. Полиция предполагает, что правонарушителями стали несколько молодых людей из соседней провинции. Временные силы ООН заявили об отражении атаки. С момента обретения Южным Суданом независимости этот богатый нефтью регион стал местом постоянных конфликтов.

# Международная политика

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