На спорной территории между Суданом и Южным Суданом убиты 54 человека

54 человека, в том числе миротворец ООН, убиты на спорной территории около границы между Суданом и Южным Суданом. Еще 64 пострадавших в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
54 человека, в том числе миротворец ООН, убиты на спорной территории около границы между Суданом и Южным Суданом. Еще 64 пострадавших в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неизвестные напали на жителей одной из деревень. Полиция предполагает, что правонарушителями стали несколько молодых людей из соседней провинции. Временные силы ООН заявили об отражении атаки. С момента обретения Южным Суданом независимости этот богатый нефтью регион стал местом постоянных конфликтов.