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На Солнце зафиксирована вспышка высочайшего класса X

30 марта 2026 07:39
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На Солнце зафиксирована вспышка высочайшего класса X-0

Утром 30 марта на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса X, первая с начала февраля. По данным Института прикладной геофизики, событие уровня X1.5 произошло в 06:19 по московскому времени в группе 4405 точек и продолжалось около 49 минут. Об этом пишет ТАСС.

Предыдущая вспышка этого класса наблюдалась 4 февраля в районе 4366, что стало рекордным показателем в 21 веке по количеству сильных вспышек.

Ученые предполагают, что до конца года возможно еще 5-10 подобных событий.

Солнечные вспышки делятся на классы A, B, C, M и X по мощности рентгеновского излучения: каждый последующий уровень в 10 раз сильнее предыдущего. Такие явления часто сопровождаются выбросами плазмы, способными вызвать магнитные бури на Земле.

Фото: pixabay

# Природные явления # Природные катаклизмы

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