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На сколько снизился объём промышленного производства в еврозоне в 2020 году?

16 февраля 2021 16:37
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Объем промышленного производства в еврозоне в 2020 году снизился почти на 9 %. Результат превысил самый негативный прогноз экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сколько снизился объём промышленного производства в еврозоне в 2020 году?-1

Всему виной пандемия коронавируса, из-за которой почти все страны ЕС ввели карантинные ограничения и остановили работу предприятий. Наибольший спад в промышленности наблюдается в Бельгии, Португалии и Мальте.

На сколько снизился объём промышленного производства в еврозоне в 2020 году?-4

По итогам 2020 года основным торговым партнером Евросоюза стал Китай, который смог быстро восстановить свою экономику после вспышки COVID-19.

# Европейский союз # Фотофакт

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