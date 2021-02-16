На сколько снизился объём промышленного производства в еврозоне в 2020 году?

Объем промышленного производства в еврозоне в 2020 году снизился почти на 9 %. Результат превысил самый негативный прогноз экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объем промышленного производства в еврозоне в 2020 году снизился почти на 9 %. Результат превысил самый негативный прогноз экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всему виной пандемия коронавируса, из-за которой почти все страны ЕС ввели карантинные ограничения и остановили работу предприятий. Наибольший спад в промышленности наблюдается в Бельгии, Португалии и Мальте.
По итогам 2020 года основным торговым партнером Евросоюза стал Китай, который смог быстро восстановить свою экономику после вспышки COVID-19.