На Шри-Ланке жёстко подавили выступления студентов

В столице страны, Коломбо, тысячи человек прошли маршем по улицам, требуя увеличить расходы на образование и повысить стипендии. Однако мирную демонстрацию встретил полицейский спецназ. В студентов полетели гранаты со слезоточивым газом, а водометы окончательно очистили улицы от протестующих. Впрочем, выполнить требования студентов власти не смогут даже при большом желании. Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. А ее международные долги составляют около 29 миллиардов долларов.