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На Шри-Ланке жёстко подавили выступления студентов

08 июня 2023 08:49
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Новости Шри-Ланки. На Шри-Ланке полиция жестко подавила антиправительственные выступления студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Шри-Ланке жёстко подавили выступления студентов-1

В столице страны, Коломбо, тысячи человек прошли маршем по улицам, требуя увеличить расходы на образование и повысить стипендии. Однако мирную демонстрацию встретил полицейский спецназ. В студентов полетели гранаты со слезоточивым газом, а водометы окончательно очистили улицы от протестующих. Впрочем, выполнить требования студентов власти не смогут даже при большом желании. Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. А ее международные долги составляют около 29 миллиардов долларов.

# Акции протеста # Фотофакт

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