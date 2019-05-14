На Шри-Ланке толпы людей громят мечети и магазины

Новости Шри-Ланки. Новая вспышка насилия на Шри-Ланке. Уже несколько дней подряд группы людей нападают на мечети и разрушают магазины, которые принадлежат мусульманам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Шри-Ланки. Новая вспышка насилия на Шри-Ланке. Уже несколько дней подряд группы людей нападают на мечети и разрушают магазины, которые принадлежат мусульманам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С целью прекратить беспорядки полиция применяет слезоточивый газ. В результате столкновений по меньшей мере один человек погиб.
Обстановка на острове обострилась после терактов, которые произошли в стране в католическую Пасху. Тогда жертвами стали как минимум 250 человек. Подробнее о трагедии здесь.