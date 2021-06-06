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На Шри-Ланке не менее 14 человек погибли из-за наводнений и оползней

06 июня 2021 15:22
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Новости Шри-Ланки. Почти полтора десятка человек погибли на Шри-Ланке в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть пропавшие без вести.

На Шри-Ланке не менее 14 человек погибли из-за наводнений и оползней-1

Сильные ливни продолжаются в регионе уже четвертый день. Затоплены сотни домов, рисовые поля и дороги. По данным властей, непогода затронула по меньшей мере четверть миллиона человек, почти 4,5 тысячи эвакуированы.

# Наводнение # Фотофакт

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