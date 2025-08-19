На шаг ближе к миру? Итоги встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне

Дональд Трамп заявил, что приступил к подготовке двусторонней встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда она произойдет – неизвестно. Время и место будет названо позже. После нее будут организованы трехсторонние переговоры с участием самого Трампа.

В Белом доме поздно вечером 18 августа завершилась встреча президента США с Зеленским и европейским лидерам. Одной из главных тем стало участие Вашингтона в гарантиях безопасности Украины. Трамп пообещал предоставить их, правда, от Европы, но «в координации» с США. Но не бескорыстно. В ответ Киев обещает купить американское оружие на 100 миллиардов долларов, сделку профинансирует ЕС. Кроме того, Киев и Вашингтон также заключат сделку на 50 миллиардов долларов, которые пойдут на производство беспилотников. Конкретных механизмов исполнения гарантий безопасности пока не озвучено, но Трамп заявил, что Украина получит большую помощь в рамках любой сделки. До сих пор США не хотели брать на себя какие-либо обязательства.