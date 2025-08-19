На шаг ближе к миру? Итоги встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне
Дональд Трамп заявил, что приступил к подготовке двусторонней встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда она произойдет – неизвестно. Время и место будет названо позже. После нее будут организованы трехсторонние переговоры с участием самого Трампа.
В Белом доме поздно вечером 18 августа завершилась встреча президента США с Зеленским и европейским лидерам. Одной из главных тем стало участие Вашингтона в гарантиях безопасности Украины. Трамп пообещал предоставить их, правда, от Европы, но «в координации» с США. Но не бескорыстно. В ответ Киев обещает купить американское оружие на 100 миллиардов долларов, сделку профинансирует ЕС.
Кроме того, Киев и Вашингтон также заключат сделку на 50 миллиардов долларов, которые пойдут на производство беспилотников. Конкретных механизмов исполнения гарантий безопасности пока не озвучено, но Трамп заявил, что Украина получит большую помощь в рамках любой сделки. До сих пор США не хотели брать на себя какие-либо обязательства.
Сергей Радченко, политолог США:
Президент Трамп настолько привержен идее мирного урегулирования в Украине, что готов пойти на дополнительные меры. Не думаю, что он испытывает особую симпатию к Зеленскому. Полагаю, совершенно очевидно, что их отношения на самом деле довольно проблемные и между ними есть противоречия. Но, думаю, ради достижения цели он, так сказать, сдержался и решил избавить нас от драмы и шоу, которые были в прошлый раз, когда Зеленский появился в Овальном кабинете.
Что касается самого болезненного для Киев вопроса – территориальных уступок – то, по словам Зеленского, он готов обсуждать его только с российским президентом. Кроме того, Украина не будет настаивать на прекращении огня в качестве условия для переговоров с Россией на высшем уровне.