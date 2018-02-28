На северо-востоке Украины неизвестные пытались взорвать супермаркет

Новости Украины. Инцидент произошел около четырех утра в городе Сумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, двое мужчин разбили витрину магазина и бросили в окно бутылку с горючей смесью, а затем две боевые гранаты. Взрывом повреждено оборудование магазина и товар. Сумма ущерба устанавливается.