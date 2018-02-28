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На северо-востоке Украины неизвестные пытались взорвать супермаркет

28 февраля 2018 19:44
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Новости Украины. Инцидент произошел около четырех утра в городе Сумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На северо-востоке Украины неизвестные пытались взорвать супермаркет-1

  

По предварительным данным, двое мужчин разбили витрину магазина и бросили в окно бутылку с горючей смесью, а затем две боевые гранаты. Взрывом повреждено оборудование магазина и товар. Сумма ущерба устанавливается.  

На северо-востоке Украины неизвестные пытались взорвать супермаркет-4

  

Люди не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение ущерба» и «Незаконное обращение с взрывчатыми веществами».  

# Фотофакт # Взрыв

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