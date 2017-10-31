На северо-востоке США из-за ураганного ветра обесточены 1,5 миллиона зданий

Новости США. Ураганные ветры и сильные ливни обрушились на Новую Англию – регион на северо-востоке США. По предварительным данным, стихия обесточила полтора миллиона зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повреждения на линии электропередач серьезные. Аварийные службы не исключают, что некоторые населенные пункты останутся без света в течение нескольких дней.

Больше всего досталось штату Массачусетс. Здесь сильными порывами ветра повалены десятки деревьев. Многие рухнули на автомобили. В железнодорожном движении сильные сбои. Школы и другие учреждения закрыты.