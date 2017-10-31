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На северо-востоке США из-за ураганного ветра обесточены 1,5 миллиона зданий

31 октября 2017 08:36
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Новости США. Ураганные ветры и сильные ливни обрушились на Новую Англию – регион на северо-востоке США. По предварительным данным, стихия обесточила полтора миллиона зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повреждения на линии электропередач серьезные. Аварийные службы не исключают, что некоторые населенные пункты останутся без света в течение нескольких дней.

Больше всего досталось штату Массачусетс. Здесь сильными порывами ветра повалены десятки деревьев. Многие рухнули на автомобили. В железнодорожном движении сильные сбои. Школы и другие учреждения закрыты.

# Природные катаклизмы

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