На севере Китая объявили высший уровень опасности из-за снегопадов

В некоторых провинциях в ближайшие часы может выпасть до 10 сантиметров снега, при этом резко упадет температура. Синоптики предупреждают, что во власти метели могут оказаться несколько крупных городов. Людей попросили по возможности оставаться дома и отказаться от поездок на своих авто, так как ситуация на дорогах уже сейчас довольно сложная.