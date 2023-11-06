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На севере Китая объявили высший уровень опасности из-за снегопадов

06 ноября 2023 08:59
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Новости Китая. На севере Китая объявлен красный, высший уровень опасности из-за мощных снегопадов, которые неожиданно накрыли регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Китая объявили высший уровень опасности из-за снегопадов-1

В некоторых провинциях в ближайшие часы может выпасть до 10 сантиметров снега, при этом резко упадет температура. Синоптики предупреждают, что во власти метели могут оказаться несколько крупных городов. Людей попросили по возможности оставаться дома и отказаться от поездок на своих авто, так как ситуация на дорогах уже сейчас довольно сложная.

# Природные катаклизмы # Новости Китая # Фотофакт

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