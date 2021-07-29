На севере Италии наводнение размыло магистрали, а в Германии затопило тысячи домов

Страны Западной Европы оказались под ударом сильнейших наводнений. В Германии затопило горные прирейнские районы, разрушены жилища тысяч немцев. Стихия унесла жизни как минимум 179 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затем потопы пришли в южные земли Швейцарии и Австрии, дошли до границы с Чехией. От наводнений пострадали страны Бенилюкса, где погибли десятки человек.

На севере Италии стихия затопила несколько зданий и размыла автомагистрали. Заблокированы многие участки дорог. Спасательные службы работают в усиленном режиме. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Экоактивисты и западные политики сходятся во мнении, что лето 2021 года – это та точка, в которой человечество, годами не обращая внимания на глобальное потепление, самым жестким образом встретилось с последствиями климатических изменений.