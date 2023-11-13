На севере Франции началась массовая эвакуация населения

Новости Франции. Во Франции началась массовая эвакуация из-за масштабных наводнений в северных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в одном из них в безопасные места вывезены около тысячи человек. В других провинциях спасатели вынуждены были помогать собирать людям вещи, чтобы успеть до приближения воды.

В зоне бедствия оказалось около 100 городов. Во многих школах отменили занятия. К масштабным наводнениям привели сильные дожди, они не прекращаются несколько дней.