На саммите «Большой семёрки» снова обсудят санкции. А как это сказывается на Европе?

12 мая в Германии лидеры стран «Большой семерки» соберутся на трехдневный саммит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его главная тема – новые санкции и экономическое давление на Россию, а также военная помощь Украине. Однако, как считают многие мировые эксперты, западные санкции в отношении России больше бьют по самой Европе. Так как многие европейские страны уже столкнулись с рекордно высокими темпами инфляции и стремительным ростом цен.

Так инфляция в Дании достигла четырехлетнего максимума и составила почти 7 %. Больше всего выросли цены на энергоносители и продукты питания. Похожая ситуация и в Греции. Вот только там инфляция стала двузначной – чуть более 10 %. А в Британии почти 10 миллионов домохозяйств не смогут позволить себе отопление будущей зимой, так как счета за электроэнергию превышают среднюю зарплату по стране почти в два раза.

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